Araştırma enstitüsünde 3 ayrı noktada çıkan yangın korkuttu

Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde bulunan biri depo olmak üzere üç ayrı noktada aynı anda eş zamanlı olarak çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yürütüyor. Alınan bilgiye göre, enstitünün müdürlük kampüsündeki lojmanların olduğu bölge, birisi eski hayvancılık bölümü deposu ve deniz kenarındaki sazlık alanda henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, atıl durumdaki hayvancılık bölümü deposu, lojmanların yakınlarında ve deniz kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı. İtfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü (5) Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Erdemli Grup Amirliğinden (4) arozöz gelerek yangınlara müdahale etti. Yangın söndürülerek kontrol altına alınırken olay yerine Erdemli Kaymakamı Avni Kula İle Ak Parti Erdemli ilçe Başkanı Serdal Kaya da yangın yerine gelerek enstitü müdürü Cengiz Türkay'dan bilgi aldı. Can kaybı ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı yangında soğutma çalışmaları sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.