Bolkar Dağlarındaki göçer aileler, her yıl havaların ısınmasıyla Torosların eteklerine doğru göç ediyor. Bu göç geleneksel yöntemlerle bazen haftalarca konargöçer olarak devam ediyor. Nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan küçük akbabalar, nadir görülen vaşaklar, sarp ve yüksek kayalıklarda yaşayan dağ keçileri gibi canlılar Bolkar Dağlarının göçerleri ile aynı yaşam alanını paylaşıyor. Bu sayede, göçerler bölgede yaşayan canlıların karşı karşıya olduğu sorunlara doğrudan tanık oluyor. Doğa Derneği ve Kızılkaya Yenidünya Derneği ortaklığında gerçekleşen GEF Küçük Destek Programının (SGP) desteklediği, 'Bolkar Dağları Göçer Yörüklere Emanet Projesi' kapsamında, Mersin'in Bolkar Dağlarındaki göçer Yörükler ile görüşmeler yapılarak doğanın koşulları ve konargöçer yaşamın bağlantıları kayıt altına alınıyor. Doğa Derneği Mersin Bölge Sorumlusu Turan Çetin, Bolkar Dağlarının göçer Yörüklerini dağ eteklerindeki yurtlarında ziyaret etti.