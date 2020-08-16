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Devrilen üzüm yüklü kamyonet ulaşımı aksattı

Giriş Tarihi: 16.8.2020 ABONE OL
Devrilen üzüm yüklü kamyonet ulaşımı aksattı
HATAY'IN Hassa ilçesinde devrilen kamyonetteki yaklaşık 2 ton üzüm yola saçıldı, kaza nedeniyle ulaşım aksadı. Süleyman Doğru yönetimindeki 31 ACB 116 plakalı kamyonet, yol yapım çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Hassa-Kırıkhan kara yolunun Yuvalı Mahallesi yakınlarında devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada araçtaki yaklaşık 2 ton üzüm çevreye saçıldı. Ulaşıma kapanan yol, kamyonetin kaldırılması ve üzümlerin toplanmasıyla yeniden açıldı. Kazanın, aracın sağ arka lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
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Devrilen üzüm yüklü kamyonet ulaşımı aksattı
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