Doğada bulduğu sincaplara sahip çıktı

Silifke İlçesi Keben Mahallasi Değirmendere mevkiinde ikamet eden çiftçi Songül Sarıkaya, dağda kurumuş zeytin dallarından odun yaptığı sırada bulduğu yavru sincalara sahip çıktı. Henüz üç beş günlükken bulduğu sincapları evine götüren Sarıkaya, evde oluşturduğu kafeste ilk önceleri keçi sütü ile beslediyip büyüttüğü sincapları şimdilerde ceviz ve fıstıkla besliyor. Kendilerini koruyabilme ve besleyebilme aşamasına gelene kadar bakmaya ve korumaya devam edeceğini belirten Songül Sarıkaya, "Onları ilk bulduğumda ağacın koyuna düşmüştü. Şuan büyüdüler inanın o zaman kendi kafaları kadar küçücük birer sincaplardı. Evime getirdim ve sütle besledim" dedi.