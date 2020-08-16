Kaseinov’dan Başkan Fatih Tosyalı’ya ziyaret

gelen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen KASEİNOV ve beraberindeki heyet İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'yı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Kaseinov, TÜRKSOY ile İskenderun Belediyesi arasındaki yakın işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Fatih Tosyalı'ya görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ise ,"Değerli konuklarımıza kentimiz ve belediyemizin çalışmaları hakkında bilgiler verdik. Karşılıklı fikir alışverişine büyük önem veriyoruz. Bu da güzel projelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Ziyarette karşılıklı yapabileceğimiz projeleri ve diğer sosyal ve kültürel çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk" şeklinde konuştu.