Keçiboynuzu altınla yarışıyor

Erdemli ilçesinde doğada kendiliğinden yetiştirilen keçiboynuzunun kilosu 7 liraya çıkınca hırsızların ürünün peşine düştüğü bildirildi. Çiftçiler fiyatı dolar ve altınla yarışan keçiboynuzunun hırsızlar tarafından çalınması korkusuyla yaklaşık bir ay erken hasat etmeye başladığı, kilosu 7 lira olan ürünün kurumasını ağaç üzerinde bekletmek yerine, toplayıp evlerinde kurutamaya aldıkları belirtildi. Keçiboynuzu üreticisi Kerim Yılmaz, bu yıl meyve rekoltesinin yüksek olduğunu ancak ürüne hırsız dadandığını söyledi. Yılmaz, yakın tarihe kadar evlerin bahçelerine evin ihtiyacını karşılamak ve gölgesinden faydalanmak üzere dikilen keçiboynuzunun kilosu dalında 7 liradan alıcı bulmaya başlayıp dolar ve altınla fiyatta yarışınca hırsızların elinden almak için erken hasada başladıklarını belirtti.