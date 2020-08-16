Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım

Maske, sosyal kurallarına uyalım

Giriş Tarihi: 16.8.2020 ABONE OL
Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım
İSKENDERUN'DA aralıksız maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştiriliyor. Koronavirüs denetimleri başlıklı genelge kapsamında tüm ülkede olduğu gibi İskenderun genelinde de titiz bir denetim çalışması gerçekleştiriliyor. Çarşı merkezi başta olmak üzere ilçenin işlek cadde ve sokaklarındaki işyerlerini denetleyen Başkan Fatih Tosyalı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı noktasında incelemeler bulundu. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, denetimler sırasında kurallara uyan işletmelere teşekkür ederken, özellikle maske konusunda esnafı uyarılarda bulunarak korona virüse karşı alınan önlemlere uyulması gerektiğini hatırlattı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürürken farklı noktalarda korona virüs tedbirleri kapsamında maske uygulaması yaptı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA