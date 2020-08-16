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polisi vatandaşı bilgilendiriyor

Giriş Tarihi: 16.8.2020 ABONE OL
Mersin polisi vatandaşı bilgilendiriyor
MERSIN polisi, koronavirüs salgınına yönelik vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdüren korona virüs salgını dolayısıyla vatandaşlar bilgilendirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesindeki evlendirme dairesine giden İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, törende bulunan vatandaşları korona virüse karşı alınması gereken tedbirler, sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımı konusunda bilgilendirdi.
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Mersin polisi vatandaşı bilgilendiriyor
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