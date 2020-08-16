Oğluna suni teneffüs yaptı hayata döndürdü

Adana'da göle düşen bir kadını kurtarmak için suya giren ve yüzme bilmediği için boğulma tehlikesi geçiren Ali Şan Tekgözlü (17), dalgıç, polislerin dakikalarca kalp masajı ve babası Atilla Tekgözlü'nün suni teneffüs yapmasıyla hayata döndü. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, yelkenli göle açılan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, şiddetli rüzgarın etkisiyle suya düştü. Bu sırada Amerikan Adası'nda ailesiyle birlikte gezintiye gelen Ali Şan Tekgözlü, suda batıp çıkan kadını görünce, kurtarmak için suya atladı. Yüzme bilmediği öne sürülen ve suda batıp çıkan Tekgözlü, gözden kayboldu. Kıyıdaki baba Atilla Tekgözlü, durumu bildirmesi üzerine olay yerine dalgıç polisler sevk edildi. Botla göle açılan dalgıç polisler, Ali Şan Tekgözlü'yü kıyıya çıkardı. Bu sırada yelkenliden düşen kadın ise göldeki bir tekneyle kurtarıldı. Dalgıç polisler, nefes almadığı görülen Ali Şan'a kalp masajı yaptı. Bu sırada oğluna suni teneffüs yapan Atilla Tekgözlü'nün, "Oğlum ne olur aç gözlerini. Hadi babacığım. Ne olur onu kurtarın" diyerek gözyaşı döktü. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, Ali Şan'a yaptığı ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ali Şan Tekgöz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.