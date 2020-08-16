Ömer Erdoğan: 8-9 transfer düşünüyoruz

53 yıllık hasreti bitiren Hatayspor'un genç teknik direktörüekibin Süper Lig'deki ilk hocası olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Bordo-beyazlı takımda görev almaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Erdoğan,dedi. YENI sezonun planlarını ve hedeflerini anlatan, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini belirterek,ifadelerini kullandı