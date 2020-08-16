Ömer Erdoğan: 8-9 transfer düşünüyoruz

53 yıllık hasreti bitiren Hatayspor'un genç teknik direktörü Ömer Erdoğan,
ekibin Süper Lig'deki ilk hocası olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Bordo-beyazlı takımda görev almaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Erdoğan, "İnşallah güzel bir başlangıç ve bitirişle özellikle son 5 yılda Hatayspor'un başarısını biz devam ettiririz"
dedi. YENI sezonun planlarını ve hedeflerini anlatan Erdoğan
, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini belirterek, "Süper Lig'e yeni çıkan takımlar genellikle sıkıntı yaşıyorlar. Bu sıkıntıları yaşamamak için hem antrenmanlarımızı hem de transfer çalışmalarımızı sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Sportif direktörümüz Fatih Kavlak'a ve ekibime teşekkür ederim"
ifadelerini kullandı