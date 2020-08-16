Orman yangınlarına karşı duyarlılık önemli

Mersin'de, İçişleri Bakanlığı'nın 'Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması' konulu genelgesi çerçevesinde 'Mersin İli Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu' Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Atsız, Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ile il müdürleri ve ilgili kamu kurum kuruluşlarından yetkililer katıldı. Mersin'in yüzölçümü olarak yarıdan fazlasının ormanlık alandan oluştuğunu belirten ve ilimizin orman varlığı bakımından iyi bir durumda olduğunu belirten Vali Su, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarının oluşma riskinin daha da arttığını söyledi. Mersin'in orman yangınları bakımından birinci dereceden hassas bölge içerisinde olduğunu belirten Vali Su, "Orman yangınları bakımından şu anki durumumuz iyi görünüyor. Bundan sonra da çok dikkatli olmalıyız. Bu konuda duyarlılık ve farkındalık çok önemli. Mevcudu koruyarak daha da geliştirmemiz ve iyileştirmemiz lazım. Yaşanması muhtemel yangın olaylarının önüne geçilebilmesi için tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz" dedi. Orman Bölge Müdürü Akduman'ın, yapılan faaliyetler, orman yangınlarına ait istatistiki veriler ile orman yangınlarıyla mücadele organizasyonu hakkında bilgi verdiği toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.