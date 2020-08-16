Tarsus’ta yenı başkan dövencı oldu

TFF 2. Lig takımlarından'nun olağan genel kurul toplantısının ikinci oturumu,'nda yapıldı. Kulüp başkanlığına Mersinli işadamıseçildi.'i üst liglerde temsil eden tek takım olan Tarsus İdmanyurdu'nu daha iyi noktalara taşımak için çalışacaklarını söyleyerek,dedi. Yönetimdeyer aldı.