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Tarsus’ta yenı başkan dövencı oldu

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 16.8.2020 ABONE OL
TFF 2. Lig takımlarından Tarsus İdmanyurdu'nun olağan genel kurul toplantısının ikinci oturumu, Belediye Nikah Salonu'nda yapıldı. Kulüp başkanlığına Mersinli işadamı Serhat Servet Dövenci seçildi. Başkan Dövenci, Mersin'i üst liglerde temsil eden tek takım olan Tarsus İdmanyurdu'nu daha iyi noktalara taşımak için çalışacaklarını söyleyerek, "Bunun için el birliği ile hareket etmemiz gerekiyor. İnanıyorum ki bunu başaracağız" dedi. Yönetimde Musa Atay, Nil Özveren Aşkın, Duran Çalışır, Nurullah Körükçü, Merve Hıdıroğlu, Hakan Canan Can, Fevzi Malazgirtli, Abdurrahman Altınsucu, Ali Yıldırım, Veyis Avcı, Önder Erdogan, Arkın Dirgen, Ender Özinç, Bilal Soydan yer aldı.
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Tarsus’ta yenı başkan dövencı oldu
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