Toroslar’da 3 ayda 600 nikâh kıyıldı

merkez ilçe Toroslar Belediyesince, 'mutlu ailelerin belediyesi' sloganıyla kontrollü sosyal hayat sürecinde 600 nikah kıyıldığı bildirildi. Mart ayından itibaren Türkiye'yi de etkisi altına alan kovid- 19 salgını ile ara verilen nikah törenleri, mayıs ayı itibariyle tekrar başladı. Toroslar Belediyesi'nde de kıyılan nikahlar, pandemi kurallarına uyularak kontrollü bir şekilde gerçekleşiyor. Son 3 ayda toplam 600 nikah kıyan belediye, evlenen çiftlere nikah defterini imzaladıkları kalemi de hediye ediyor. Belediyenin Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları Merkezi'nde (TORTEK) özenle hazırlanan bu kalemle imzalarını atan çiftler, hayatlarını birleştiren imzayı attıkları kalemi de hatıra olarak saklama fırsatı buluyor.