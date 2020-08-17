Aabid gün sayıyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden'da Palandöken'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken geçen sene transfer edilen 28 yaşındaki Fransız futbolcu, TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmalarına ilişkin,dedi. Hatay halkının şampiyonluğu hak ettiğini belirten Aabid, yeni sezonda farklı bir mücadele içinde yer alacaklarını söyledi. Aabid, TFF 1. Lig'de şampiyon olduklarını, Süper Lig'de daha çok mücadele edeceklerini ifade ederek,dedi. Türkiye'de futbol oynamanın çok zor olduğunu savunan Aabid,şeklinde konuştu.