Aabid gün sayıyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Erzurum
'da Palandöken'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken geçen sene transfer edilen 28 yaşındaki Fransız futbolcu Rayane Aabid
, TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmalarına ilişkin, "Çok zor bir sezon oldu ve işimizi yapmaya çalıştık. Bunun için çok çalıştık ve bizler hak ettik. Hatayspor'un bu tarihinde olduğum için çok mutluyum"
dedi. Hatay halkının şampiyonluğu hak ettiğini belirten Aabid, yeni sezonda farklı bir mücadele içinde yer alacaklarını söyledi. Aabid, TFF 1. Lig'de şampiyon olduklarını, Süper Lig'de daha çok mücadele edeceklerini ifade ederek, "Çok zor bir sezon oldu ve işimizi yapmaya çalıştık. Bunun için çok çalıştık ve bizler hak ettik. Taraftarımız ve şehrimizle bunu çok hak ettik. Hatayspor'un bu tarihinde olduğum için çok mutluyum. Şimdi yeni bir yarışmaya giriyoruz ve daha çok çalışmamız gerekiyor bunun da bilincindeyiz"
dedi. Türkiye'de futbol oynamanın çok zor olduğunu savunan Aabid, "Bazı maçlarımız 100 dakika sürdü ama her maç bizim için savaş anlamı taşıyordu, biz de savaştık ve kazandık. Geçen sene gerçekten çok zor şartlarda mücadele ettik çünkü bu ligde en sonuncu sıradaki takımla birinci sıradaki takım arasındaki maçların bile sonucu tahmin edilemezdi. İnanılmazdı ve biz gerçekten bunun için savaştık"
şeklinde konuştu.