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Tarsus yönetimi belirlendi

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 17.8.2020 ABONE OL
AK Parti Tarsus yönetimi belirlendi
GEÇTIĞIMIZ günlerde başkan Nevzat Çetin'in istifasıyla boşalan AK Parti Tarsus ilçe Başkanlığına atanarak yönetimi kurmakla görevlendirilen Hasan Podak, ilçe yönetim kurulunu belirledi. Alınan bilgiye göre, ilk toplantısını da ilçe binasında yapan Başkan Hasan Podak'ın 30 kişiden oluşan Yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: "Ahmet Aratekin, Ali Torun, Döndü Kara, Emel Akbudak, Emine Gündüz, Ferit Akdoğan, Ayşe Demirtaş, Hacı Enver Ateş, Haşim Kalyun, İlker Uyar, İzzet Lek, Nahit Akdemir, Neşet Altun, Recep Hüdai Ünal, Sami Özkan, Songül Pan, Yusuf Aydın Şahin, Ercan Kenarlı, Eyüp Çitrez, Fatih Ekşi, Ferman Ayçoban, Memduh Yirci, Mehmet Eker, Kenan Canbolat, Kasım Ağca, Tuğrul Cihan Topak, Uğur Yılmaz, Yasin Güney, Yusuf Zeybek."
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AK Parti Tarsus yönetimi belirlendi
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