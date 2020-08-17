Burçin Nar okuma azmi ile alkış aldı

MERSIN'IN Gülnar ilçesi kırsalında zor şartlarda yaşayan ve aynı zorlukta eğitimöğretim hayatını sürdüren lise son sınıf öğrencisi Burçin Nar, her türlü imkansızlığa rağmen okuma hayalinden vazgeçmiyor. Şehir merkezine 145, Gülnar ilçe merkezine ise 40 kilometre uzaklıktaki İshaklar Mahallesi'nde yaşayan Nar ailesinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Burçin Nar, birçok olanaksızlığa rağmen okuma hayalinden vazgeçmedi. İlkokul üçüncü sınıftayken yeni doğan kardeşine bakmak için okulun yaz kurslarına gidemeyen genç kız, kış aylarında ise karla kaplı yollardan dolayı 4 kilometre mesafedeki okuluna çoğu zaman ulaşamadı. Bunca zorluğa rağmen ilk ve ortaokul öğrenimini tamamlayan Burçin Nar, Anamur Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi'ni kazanarak, liseyi yatılı okumaya başladı. Burçin, bu yıl lise son sınıfa geçti ve yaz aylarında Gülnar'da üniversite sınavı hazırlıklarına başladı. Küçükken öğretmen olmak istediğini ancak şu an net bir meslek hayali kurmadığını belirten genç kız, "Ne iş olursa olsun, en iyi şekilde yapmak istiyorum" dedi.