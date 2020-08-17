Dolmuşçular hukuk mücadelesini kazandı

MERSİN'İN Tarsus ilçesinde içinde toplu taşımacılık yapmakta olan SS 12 Nolu Kooperatif üyelerinin hukuk mücadelesi dolmuşçuların zaferiyle sonuçlandı. Dönemin Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından 2008 yılında, "Minibüslerinizi satın, büyük araçlar alın ve TA-KART sistemine dahil olacaksınız" dayatmasına maruz kalan Tarsus 12 No.lu Dolmuşçular Kooperatifi üyesi 140 esnafa, o yıllarda Tarsus Belediye Zabıtası tarafından kesilen yaklaşık 30 bin ceza tutanakları milyonlarca lirayı bulmuştu. Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen, o yıllarda yazılan cezalara ve dayatmalara karşı yaklaşık 20 yıl önce Hukuk mücadelesi başlatan ve kesilen cezaların yanı sıra o yıllarda güzergahları sık sık değiştirilen 12 Nolu Kooperatif yönetici ve üyelerinin hukuk mücadalesini kazanmalarıyla birlikte, adaletin tecelli ettiğini söyledi. Evlerine bir lokma ekmek götürebilmek için verdikleri hukuk mücadelesinde her zaman Kooperatif yönetici ve üyelerinin yanlarında olduklarını belirten Başkan Duran Şen, "12 Nolu Kooperatif üyesi arkadaşlarımızın sıkıntıları artık geride kalıyor. Mahkemeyi kazanan 2 arkadaşımız minibüsleriyle birlikte Odamıza gelerek plakalarını taktılar. 33 M 5000 ve 33 M 5001 nolu plakaları arkadaşlarımıza, Kooperatif yöneticilerimize ve Tarsus'umuza hayırlı uğurlu olsun" dedi.