Melih ABİ: Vatandaş muhatap bulamayınca tepki gösteriyor

Salgın hastalık hepimizin kimyasını bozdu.Tahammülsüz bir toplum olduk.Vatandaş işinin hemen yapılmasını istiyor, ama önlemler nedeniyle süre uzuyor.Tartışmalar da böyle başlıyor!Turgay Kaytancı.Şehir Hastanesi Gastroenteroliji servisinde 27 Temmuz tarihinde tedavi olmuş.14 Ağustos'ta kontrolu var.Doktoruna soracak geleyim mi diye.Ama bir türlü ulaşamıyor.Santrali arıyor, zor bela düşürüyor.Bu defa servise bağlanıyor.Bir türlü görüşemiyor.Sağlıkçılarımız yoğun.Ama vatandaş da haklı.İşinin olmasını istiyor.Bu tür durumlara dikkat etmeliyiz.Aradığında cevap verecek bir muhatap bulamazsa çıldırıyor haklı olarak!BİRşikayette Seyhan Nüfus Müdürlüğü'nden.Nüfus müdürlüğü randevu sistemiyle çalışıyor.Randevu almayanların işi yapılmıyor.Buna diyecek bir şey yok!Ama bunu uygun bir dille anlatmak lazım.Vatandaşa kibar davranmak zorundasınız!Böyle olursa vatandaşlar illa da yapacaksınız diye zorlamaz.Seyhan Nüfus Müdürlüğü'ne giden bir arkadaşımız, "Adana'ya yeni taşındım.Seyhan Nüfus Müdürlüğü'ne gittim.Nüfus müdürlüğünde işlemi olan kimse yok.Bütün personel boş oturuyor.Rica ettim 'randevu olmadan yapmıyoruz' dediler.Yetkili şefleriyle görüştüm.Ama ikametimi aldıramadım.Biraz üsteleyince bu defa da 'oturduğunuz yer Çukurova ilçesine ait oraya gitmeniz gerekiyor' cevabı aldım.Sistem izin vermiyorsa ona göre anlatırsınız.Ben de anlayışla karşılarım" dedi.Başta da dedim ya.Vatandaşı ikna ederek işleminin yapılması gereken ilçeye gönderebilirsiniz.Ama onu mutlaka ikna ederek!