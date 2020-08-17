Mersin sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, hissedilen hava sıcaklığının 35 dereceyi bulmasıyla sahillerde yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 32, hissedilen sıcaklığın ise 35 dereye ulaştığı kentte, yerli ve yabancı turistler denizde serinledi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi plajı, çok sayıda vatandaşı ağırladı. Tatilciler denizde serinlerken çocuklar da kumda oynayarak vakit geçirdi. Bölgedeki işletmelerde yeni tip koronavirüs tedbirlerine de uyulduğu görüldü.