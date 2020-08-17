Yüreğir’li sağlıkçılar göreve dönmenin gururunu yaşıyor

ADANA'DA, Acil Servis hemşiresi 3 mesai arkadaşı, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatıp görevlerine dönmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor. Yüreğir Devlet Hastanesi Acil Servis hemşirelerinden Mert Can Aydın, Hasan Sarıgöz ve Burcu Alyanak, tedavi sürecini ve yaşadıklarını anlattı. 22 yaşındaki Mert Can Aydın, Kovid-19'u, iki gün hastane tedavisi ve 13 günlük evde izolasyon süreciyle atlatıp görevine döndü. Meslek hayatının henüz beşinci ayında acı bir tecrübe yaşayan Aydın, hem Kovid-19'u yenmenin hem de hastalara şifa dağıtmaya devam etmenin mutluluğunu yaşıyor. Aydın, salgının Türkiye'deki başlangıç döneminde, bir arkadaşının testinin pozitif çıkması üzerine belirti göstermemesine rağmen kendisinin de test yaptırdığını söyledi. Kendi testinin de pozitif çıktığını belirten Aydın, "Test pozitif çıkınca iki gün hastanede yattım. Belirti olmayınca evde izole ettiler. 13 gün de evde yattım. Evde annem ve babam yaşlı, kronik rahatsızlıkları var. Odalarımızı ayırdım, kapı kollarını sürekli deterjanlı suyla siliyordum. Sürekli maske takıyordum. 13 gün boyunca onlarla hiç temasım olmadı. Sosyal mesafeye, maske kullanımına herkes önem vermeli. Herkes ailesini düşünmeli. Gençler ailesine, anne, babasına bulaştırabilir" dedi. Aynı serviste görev yapan hemşire Hasan Sarıgöz de halsizlik ve öksürük şikayetleri üzerine yaptırdığı testin pozitif çıktığını dile getirdi. Hastalık öncesinde gebe eşini memleketine gönderdiğini anlatan Sarıgöz, "Hiç aklıma gelmezdi pozitif çıkacağım. Normal her zamanki gibi bir grip hissediyordum. Ben negatif çıkar diye düşünüyordum, gönül rahatlığıyla evime gittim. Hatta iki gün sonra da eşim gelecekti. Test sonucumun pozitif olduğunu öğrenince eşimi aradım orada kalmalarını söyledim" diye konuştu. Sarıgöz, ilk 4 gün serviste yattığını, öksürük ve diğer belirtiler artmayınca evde izolasyona alındığını, 14 gün sonunda yaptırdığı testlerinin negatif çıkmasıyla görevine döndüğünü kaydetti. Acil Servis sorumlu hemşiresi Burcu Alyanak ise görevi gereği hastalarla çok fazla münasebeti olmadığı için Kovid-19'un kendisine bulaşacağına çok ihtimal vermediğini ancak testinin pozitif çıktığını anlattı. Testi pozitif çıkınca moralinin bozulduğunu belirten Alyanak, "Sağlık personeli olduğumuz için kendimden önce ailemi sakinleştirmem gerektiğini düşündüm. Onlara pozitif olmaya çalıştım, moralimi toparladım, stres yapmadım. Arkadaşlarımı, iş çevremi, ailemi, eşimi herkesi iyi olduğuma dair pozitif yönde ikna etmeye çalıştım" dedi.