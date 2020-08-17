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Ziyaretçileri Cabbar karşılıyor

Giriş Tarihi: 17.8.2020 ABONE OL
Ziyaretçileri Cabbar karşılıyor
GAZIANTEP'TE sıcaktan bunalanların tercih ettiği "mağara kafenin" işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, 10 yıldır müşterilerini "Cabbar" isimli papağanıyla karşılıyor. Kentin düşman işgaline direnişi sırasında yiyecek ve cephanelerin saklandığı Şekeroğlu Mahallesi'ndeki Kaleoğlu Mağarası, hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı günlerde turistlerin uğrak noktalarından oluyor. Mağara kafenin misafirlerini ise işletmeci Kaleoğlu ile 10 yıl önce sahiplendiği ara cinsi sarı-mavi renkli "Cabbar" isimli papağan karşılıyor. Mehmet Kaleoğlu, küçük yaşlardan itibaren papağanlara karşı ilgisinin olduğunu ve papağınını, gördüğü gün sahiplenmek istediğini söyledi. Cabbar adını koyduğu papağanı, daha çok vakit geçirebilmek için mağara kafesinde beslemeye başladığını belirterek Kaleoğlu, papağanının bütün bakımını kendisinin yaptığını söyledi. Kaleoğlu, günün büyük bir kısmını 15 yaşındaki Cabbar ile geçirdiğini, onunla birlikte müşterilerle ilgilendiklerini ifade ederek, "Cabbar mağaraya gelen turistlerin dikkatini çekiyor. Ziyaretçiler, Cabbar'ı beğeniyor ve omuzlarına alıyor, onunla hatıra fotoğrafı çekiyorlar. Papağan bakmak hobim ve beslemeyi çok seviyorum. Cabbar ortalama 20 kelime konuşuyor, benden ayrılmıyor, nereye gidersem oraya geliyor" dedi.

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Ziyaretçileri Cabbar karşılıyor
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