18 yıl önceki acıyı yeniden yaşadım

ADANA'DA 18 yıl önce 7 ve 3 yaşındaki çocuğunun yanında işkence yapıldıktan sonra yastıkla boğularak öldürülen ve kurulan özel ekip tarafından katili bulunan Fadime Şafak'ın (29) ağabeyi Koçero Ateş (54), katile en ağır cezanın verilmesini istedi. Kardeşinin iki evladının annesiz büyüdüğünü dile getiren acılı ağabey, "18 yıl sonra kızkardeşimin katili bulundu. 18 yıldır kardeşimi kim öldürdüğü diye hep soruyorduk Şu an kabuk bağlayan yaramız tekrardan kanadı. Kardeşimi öldüren o caniye en ağır ceza verilmesini istiyoruz. Bu insanlar için idamın getirilmesini şart. Artık başka kadınlar öldürülmesin" dedi. Bu profillerle uyuştuğu düşünülen Gökhan Çekiç'i araştıran ekipler, şüphelinin KKTC'de olduğunu ve burada da bir evden 'hırsızlık' yaptığı iddiasıyla cezaevine girdiğini tespit etti. Şüpheli üzerinde çalışmasını sürdüren ekipler, Fadime Şafak'ın tırnak aralarından alınan DNA'ların karşılaştırılması için Çekiç'i, 8 Mayıs 2020'de Türkiye'ye getirdi. Mersin'deki Taşucu Limanı'ndan alınan Çekiç, ifadesinin alınmasının ardından yurt dışı yasağı tedbiri konularak serbest bırakıldı. Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'ndan gelen sonuçlarda, Fadime Şafak'ın tırnakları arasından alınan örneklerin, Çekiç'ten alınan örneklerle uyuşması üzerine ekipler, Çekiç'i gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden zanlı tutuklandı. Kardeşinin hayatının baharında öldürüldüğünü anlatan ağabey, "Adana Emniyet Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum üstün bir başarı gösterdiler. Şuan sevineceğiz mi yoksa üzüleceğiz mi bizde bilmiyoruz. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Bu tür insanlar için idamın gelmesini istiyorum. Kadına şiddet diyorlar benim kız kardeşim 18 sene önce kadına şiddetten gitti. Cumhurbaşkanımızdan ve Adalet Bakanımızdan en ağır cezayı vermelerini istiyoruz. Kadına şiddet nasıl önlenecekse önlensin artık, diğer kadınlara zarar gelmesin'' diye konuştu.