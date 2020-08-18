Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri ÇBK Mersin Yenişehir gelecek sezondan umutlu

gelecek sezondan umutlu

Giriş Tarihi: 18.8.2020 ABONE OL
ÇBK Mersin Yenişehir gelecek sezondan umutlu
HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un kulüp başkanı Ali Adalıoğlu, yeni sezonda başarılı bir takım olacaklarına inandıklarını söyledi. Adalıoğlu, sezon hazırlıklarına bu hafta başlamayı planladıklarını ifade etti. Transfer çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Adalıoğlu, iyi bir takım oluşturmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktararak, "Dış transferde ABD'li Kristine Anigwe, Alina Iagupova ve Liudmyla Naumenko'yu transfer ettik. Önemli isimleri kadromuza kattık. İç transferde de Melis Talay, İlayda Güner, Fatma Karakaş ve Şevval Akalan'la devam ediyoruz. Bazı sporcularımız bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz play-off ama bu takım sürpriz yapacaktır" ifadesini kullandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
ÇBK Mersin Yenişehir gelecek sezondan umutlu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA