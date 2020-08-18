ÇBK Mersin Yenişehir gelecek sezondan umutlu

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor
'un
kulüp başkanı Ali Adalıoğlu
, yeni sezonda başarılı bir takım
olacaklarına inandıklarını söyledi. Adalıoğlu, sezon hazırlıklarına bu hafta başlamayı planladıklarını ifade etti.
Transfer çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren
Adalıoğlu, iyi bir takım oluşturmak için ellerinden gelen
gayreti gösterdiklerini aktararak, "Dış transferde ABD'li Kristine
Anigwe, Alina Iagupova ve Liudmyla Naumenko'yu transfer
ettik. Önemli isimleri kadromuza kattık. İç transferde de Melis
Talay, İlayda Güner, Fatma Karakaş ve Şevval Akalan'la
devam ediyoruz. Bazı sporcularımız bireysel çalışmalarını
sürdürüyor. Hedefimiz play-off ama bu takım sürpriz
yapacaktır" ifadesini kullandı.