ÇBK Mersin Yenişehir gelecek sezondan umutlu

HERBALIFEekiplerinden'unkulüp başkanı, yeni sezonda başarılı bir takımolacaklarına inandıklarını söyledi.Transfer çalışmalarına devam ettiklerini dile getirenAdalıoğlu, iyi bir takım oluşturmak için ellerinden gelengayreti gösterdiklerini aktararak, "Dış transferde ABD'li KristineAnigwe, Alina Iagupova ve Liudmyla Naumenko'yu transferettik. Önemli isimleri kadromuza kattık. İç transferde de MelisTalay, İlayda Güner, Fatma Karakaş ve Şevval Akalan'ladevam ediyoruz. Bazı sporcularımız bireysel çalışmalarınısürdürüyor. Hedefimiz play-off ama bu takım sürprizyapacaktır" ifadesini kullandı.