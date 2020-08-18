Eski hükümlü kendi işinin patronu oldu

GAZİANTEP'TE 13 yıl cezaevinden kaldıktan sonra tahliye olan eski hükümlü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aracılığıyla devletten aldığı destekle kendi işinin patronu oldu. İşlediği suçtan dolayı girdiği cezaevinden 13 yıl sonra tahliye olan 59 yaşındaki Oğuz Yenikomşu, iş bulamayınca Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yardım istedi. Burada iş yeri açma koşulları hakkında bilgilendirilen Yenikomşu, eski mesleği olan kebapçılığı yeniden yapmak istediğini söyledi. Yenikomşu, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin rehberliğinde, önce girişimcilik kursu aldı, daha sonra hazırlanan iş yeri açma projesiyle İŞKUR'a başvurdu. Projesi kabul edilen Yenikomşu, devletten aldığı 10 bin lira hibeyle kebapçı dükkanı açarak, kendi işinin patronu oldu. Gastronomi kenti Gaziantep'in kebap ustaları arasına dahil olmaya çalışan Yenikomşu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tahliye olduktan sonra iş aradığını ancak eski mahkum olması nedeniyle bulamadığını belirterek, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla mahkumlara yardım ve destek olduklarını öğrendim. Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurdum, sonra burayı açtım" diye konuştu.