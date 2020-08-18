Hatayspor yönetimi Doğan’a sunum yaptı

SÜPER Lig takımlarından Hatayspor yönetimi, Hatayspor'un yeni tesisi ile ilgili Vali'a bilgi verdi. Vali'ı ziyaret eden yönetim kurulu, projesi tamamlanan yeni tesisle ile ilgili sinevizyon eşliğinde sunum yaptı. Vali Doğan'ın Hatayspor'a olan ilgisinden dolayı teşekkür eden Basın Sözcüsü Rahmi Vardı,dedi. Vardı, "Kulüp Başkanımız Nihat Tazearslan, İkinci Başkanımız Aydın Toksöz, Futbol Şube Sorumlumuz Ender Yardımcı ile birlikte sayın valimize yeni tesislerimizle ilgili görsel sunum yaptık. Ayrıca yeni statla ilgili son durumu görüştük. Sayın valimize Hatayspor'a gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederiz. Yeni tesislerimiz ile ilgili önümüzdeki günlerde tüm milletvekillerimizi de bilgilendirmek üzere toplanacağız" dedi.