Hikmet usta 55 yıldır zamana meydan okuyor

MERSİN'DE11 yaşından bu yana saat tamir eden Hikmet Kutlu, tam 55 yıldır zamana meydan okuyor. 47 yılı aynı dükkanda olmak üzere yaşamının büyük bölümünü saat tamirine adayan Kutlu, askerlik ve korona virüs salgını nedeniyle verdiği zorunlu molanın dışında hiç ara vermeden insanların zamanı durmasın diye çalışıyor. Mersin'in en işlek caddelerinden biri olan Silifke Caddesinde 47 yılı aynı dükkanda olmak üzere 55 yıldır saat tamir eden 67 yaşındaki Hikmet Kutlu, çalışma azmiyle gençlere taş çıkartıyor. İlkokuldan mezun olduktan sonra maddi olanaksızlıklar nedeniyle henüz 11 yaşındayken bir saat tamircisi ustanın yanında çırak olarak mesleğe ilk adımını atan Kutlu, korona virüs nedeniyle 2,5 aylık zorunlu ev dinlenmesinin dışında aralıksız olarak zamanı tamir etmeye devam ediyor.