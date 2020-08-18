Kadın girişimcinin hasat sevinci

Kahramanmaraş'ta ziraat mühendisi genç kadın, 3 yıl önce 3 dönüm araziye dikimini yaptığı lavanta fidelerinin hasadını yaptı. Kahramanmaraş'ta yaşayan ziraat mühendisi Ayşegül Kızdırıcı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, üç yıl önce 'Kadın Çiftçiler Yeniliklerle Buluşuyor' projesi kapsamında desteklenen 10 kadından biri oldu. Destek sonrası Dulkadiroğlu ilçesi Gafarlı Mahallesindeki üç dönüm araziyi lavanta fideleriyle buluşturan Kızdırıcı, aradan geçen 3 yıl sonra lavanta bitkisinde ilk hasadı yaptı. Lavanta bitkisinin tıp, kozmetik, temizlik ve gıda sektöründe kullanıldığını ve ürünleri ham haliyle pazarladığını ifade eden Kızdırıcı, "Kadın Çiftçiler Yeniliklerle Buluşuyor" projesi kapsamında, lavanta fidesi hibe edilmişti ve 10 kadın çiftçiye lavanta fidesi dağıtarak lavanta yetiştiriciliğine başlamasını sağlamıştı. 2017 yılı kasım ayında lavanta fidelerimin dikimini yaparak lavanta tarımına başlamış oldum. Kahramanmaraş'ta bir ilki yapmış olmanın mutluluğu ile üretime devam ediyorum. Zamanla gelişen tesisler ve güçlenen pazarla daha iyi ve güzel işler yapılması kanısındayım. Lavanta üretim alanım yaklaşık 3 dekar. Başlangıç olarak deneme amaçlı diktik. İlimizde lavanta çiçeğinin olabileceğini görmüş olduk. Lavanta tıbbi aromatik bir bitkidir. Tıp, kozmetik-parfümeri, temizlik sektörlerinde çokça kullanılır. Lavantadan yağ elde ediyorum, dekoratif çiçek olarak ve tohum olarak pazarlıyorum. Gelirimi lavantadan elde ediyorum" diye konuştu.