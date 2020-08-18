Kırmızı biberde hasat dönemi

DOĞU Akdeniz'in verimli topraklarıyla öne çıkan Amik Ovası'nda, özellikle salça ve baharat yapımında kullanılan kırmızı biberde hasat başladı. İklim özellikleri ve verimli topraklarıyla yılda birden fazla ürünün yetiştirildiği Hatay'da, 2019'da yaklaşık 21 bin dekarda ekilen kırmızı biberin bu yıl üretim alanı genişledi. Bu yıl yaklaşık 28 bin dekarda üretilen kırmızı biberden, 80 bin ton rekolte alınması hedefleniyor. Kendine özgü aroması ve kalitesiyle özellikle Güneydoğu illerindeki tüccarların tercih ettiği kırmızı biber, sabahın erken saatlerinde özellikle kadınlar tarafından toplanıp özenle istiflendikten sonra tarlada kilogramı 1-1,5 liradan satılıyor. Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, kırmızı biberde başlayan hasat döneminin tüm üreticilere bereket getirmesini temenni etti.