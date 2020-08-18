Oğluma nefes oldum ama kurtaramadım

Adana'da alabora olan yelkenliden göle düşen 3 kişiyi kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren ve babası Atilla Tekgözlü (48) tarafından suni teneffüs yapılarak hayata döndürülen 17 yaşındaki Ali Şan Tekgözlü üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Oğlunu kaybeden acılı baba, "Yavrum üç kişiyi kurtarmak için suya girdi ancak hayatını kaybetti. Suni teneffüsle hayata döndürdüm ama canımdan çok sevdiğim evladımı hastanede kaybettim. Onun yerine ben ölseydim. Oğluma ölüm yakışmadı" dedi. Olay, 14 Ağustos'ta Çukurova ilçesine bağlı Göl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alişan Tekgözlü (17) babası Atilla Tekgözlü ve arkadaşlarıyla Seyhan Baraj Gölü kenarına gitti. Bu sırada gölde bir yelken alabora olunca ikisi genç kız 3 kişi suya düşerek boğulma tehlikesi atlattı. Bunun üzerine Alişan Tekgözlü, babasının ve arkadaşlarının uyarısına rağmen gençleri kurtarmak için suya atladı. Bu sırada gencin kurtarmak istediği üç kişi gelen tekneyle kurtarıldı. Gençlerin yanına giderken yelken uzakta olduğu için yorulan Tekgözlü, gücünü kaybederek göle battı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine su altı polisi geldi. Polisler, kısa sürede Tekgözlü'yü battığı yerden çıkardı. Karaya getirilen gence dalgıç polisler dakikalarca kalp masajı yaptı. Bu arada başında duran baba hayatta kalma mücadelesi veren oğlunun yüzünü sevip "Ne olur onu yaşatın, babacığım duy sesimi aç gözünü, duy sesimizi Allah için duy" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra baba oğluna suni teneffüs yaparak kalbini yeniden çalıştırdı. Önce Seyhan Devlet Hastanesine daha sonra Şehir Hastanesi'ne kaldırılan fedakar genç hayat mücadelesini kaybetti. Ali Şan Tekgözlü Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı. Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde başsağlığı dileklerini kabul eden marangoz ustası baba Atilla Tekgözlü, yaşadığı o onları anlattı.Oğlunun tekneden düşen gençleri kurtarmak için suya atladığını ifade eden baba, "Oğlum gençlerin yanına yüzerek gitmek isterken tekne gelip o üç kişiyi aldı. Sonra oğlum çok yorulduğu için batıp çıkmaya başladı. Su altı polisi karaya çıkardı. Onlar kalp masajı yaptı. Sonra ben suni teneffüs yaparak oğlumun kalbini çalıştırdım ve hayata döndürdüm. Oğluma nefes oldum ama hastanede kaybettik. Üç kişiyi kurtarmak isterken kendi canını feda etti. Ölüm oğluma hiç yakışmadı. Keşke onun yerine ben ölseydim. Onunla beraber ben de öldüm" diye konuştu.