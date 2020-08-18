Öğrenciler yeni deneyimler kazanmaya devam ediyor

ÖĞRENCİLERİN yaz dönemlerini eğlenerek, yeni bilgiler öğrenerek, grup çalışmalarına katılarak ve merak ettiklerini sorarak geçirdikleri Özay Günsel Çocuk Üniversitesi yaz dönemi sekizinci haftasını geride bıraktı. Dünya, Güneş ve Galaksi grupları öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi'nin farklı fakültelerinde bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik eğitimleri kapsamında programlara katılarak yeni deneyimler kazandılar. Yaparak ve yaşayarak öğrenme modelini uygulayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi yaz dönemi sekizinci haftasında öğrencilerin olaylara aktif bir şekilde katılabileceği en uygun ortamlardan biri olan laboratuvarlarda uygulamalar yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Mühendisilik Fakültesi laboratuvarlarında deneyler yaparak kimyasal reaksiyonları tanıyan öğrenciler, pratik yapma ve araştırma yeteneklerinin gelişmesini sağlayan deneysel çalışmalara katılma şansı yakaladı. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden sokakta yaşayan hayvanlara yuva yapıp, mama ve su kapları tasarlayarak Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün çeşitli yerlerine koydular. İnşaat fakültesinde teknik bilgiler toplayan öğrenciler rengarenk çiçek tarhları yaptarak kampüs köşelerini renklendirdiler. Sanat etkinlikleri kapsamında ise el becerilerini geliştiren öğrenciler, Heykel Atölyesi'nde kil çalışmaları yaptılar, deriden çantalar ve cüzdanlar tasarladılar.