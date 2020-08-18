Orman yangınları ciğerimizi yaktı

GAZİANTEP, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye'deki yangınlarda ormanlık alanlar kül oldu. Şehitkamil ilçesinde piknik alanında çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yangında 1 hektarlık alan kül oldu. Şehitkamil ilçesinde piknik alanında çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan kül oldu. Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya, yaptığı açıklamada, yangınların piknik ateşinden kaynaklı olduğunu düşündüklerini kaydederek, "Bu yangınımız Kıraçtepe Ormanımızın dış tarafından çıktı ve yaklaşık 1 hektarlık alanda örtü yangını şeklinde devam etti" ifadelerini kullandı. Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda, 15 günde 3- 5 gün arayla çıkan yangın, tekrar alevlendi. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Kozan'ın Kuyubeli köyüne bağlı İbolu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, köylüler de aynı bölgede son 15 gün içinde 3- 5 gün arayla yangın çıktığını söyledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı; ancak kısa sürede bölgeden yeniden alevler yükselmeye başladı. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Kahramanmaraş'ta çıkan orman ve örtü yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.Andırın ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bir hava aracı ve 4 arazözle yangına müdahale edildi. Çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, bir hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Öte yandan Ahır Dağı'nda örtü yangını çıktı. 5 arazöz ve bir hava aracıyla müdahale edilen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.Yangın çıkan alanlarda soğutma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen orman, tarım arazisi ve makilik yangını erken müdahale sonucu büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çadırlı Mahallesi'ne bağlı Çatal Çam mevkisinde henüz nedeni bilinmeyen yangın, esen rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana sıçradı. 6 dönüm tarım arazisi ve 1 dönüm de ormanlık alanın yandığı yangına Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, yangın arazözleri, yangın işçileri ile Mersin Büyükşehir İtfaiyesi müdahale etti. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaklaşık 15 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alındı. Mehmetli beldesinde, ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan ekiplerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.