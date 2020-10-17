Cesedi torba içinde bulundu

görüştüğünü düşündüğü kişiyi öldürüp, ormanlık alana saklayan şüpheli Adana'da yakalandı. Kahramanmaraş'ta aralarında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen 20 yıllık eşi Hasret Işık'ın (37) görüştüğünü düşündüğü Ergin Gök'ü öldürüp, ormanlık alandaki molozların arasına attığı belirlenen Durdu Işık (42), Adana'da saklanırken yakalandı. Cinayeti işlediğini itiraf eden Durdu Işık'ın, jandarmadaki sorgusu sürüyor. Elbistan ilçesinde yaşayan Ergin Gök (28), 7 Ekim günü akşam saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin, kayıp başvurusunda bulunmasının ardından polis ve jandarma ekipleri, Gök'ü arama çalışması başlattı. Gök'ün cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine jandarma ekipleri, araştırmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Afşin ilçesine bağlı Çağılhan Mahallesi'nde bir çobanın, olay günü ormanlık alanda iki kişinin tartıştığını ve silah sesleri duyduğunu söylemesi üzerine, Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede çalışma yapan ekipler, olay yerindeki şüpheli bir otomobilin plakasına ulaştı. Kamera çalışması da yapan ekipler, şüphelinin Durdu Işık (42) olduğunu ve olay yerine iki kişi gelip, tek başına döndüğünü belirledi. Otomobilin Adana'ya geldiği bilgisine ulaşan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Otomobilin güzergahındaki çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü mercek altına alan ekipler, şüpheli Durdu Işık'ın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde saklandığını saptadı. Adrese şok baskın düzenleyen ekipler, Işık'ı saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Yapılan çalışmada şüphelinin, cinayeti işledikten sonra olay yerinden kaçtığı otomobili de yıkayarak sakladığını belirledi.