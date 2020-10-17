Milyonluk vurgun

Adana'da 72 kişiyi tefecilik yoluyla 5 milyon 735 bin lira zarara uğrattığı öne sürülen şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Şok baskında gözaltına alınan 12 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların evlerinde yapılan aramada 17 bin 200 dolar, 1 milyon 972 bin 100 lira tutarında 25 adet senet ve çek ile çok sayıda boş senet ele geçirildi.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 72 kişiyi mağdur edip, 5 milyon 735 bin lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen bir şebekeyi deşifre etti. Tefecilik şebekesine üye oldukları iddia edilen 12 kişiyi belirleyen ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.



2 MİLYON LİRALIK SENET VE ÇEK

BELİRLENEN adreslere eş zamanlı yapılan şok baskında, ekipler haklarında yakalama kararı bulunan 12 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada 17 bin 200 dolar, 1 milyon 972 bin 100 lira tutarında 25 adet senet ve çek ile çok sayıda boş senet, 1 adet ruhsatsız tabanca, alacak notlarının bulunduğu not defteri, tapu, araç satış sözleşme belgeleri ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.