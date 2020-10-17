Adana’da LÖSEV hayat veriyor

, 22 yıldır tüm Türkiye'de kayıtlı hastalarına tüm ihtiyaçlarını karşılamak, destekleri ulaştırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hastalık tedavisinde protein olmazsa olmaz! İşte bu yüzden iyi kalite protein kaynağı olan kırmızı et dağıtımları yıl boyunca düzenli olarak hasta ve ailelerine iletiliyor. Bu kapsamda Adana ve çevre illerde yaşayan hastalara destek olmak üzere Ekim 2018'de faaliyete geçen LÖSEV Adana şubeden dağıtımlar Çınarlı Mahallesi 61027.sokak Altınova Apt. No:9 adresinde 13 Ekim'de gerçekleştirildi. Hasta ve ailelerin katılımı ile hayata geçen çalışmada kayıtlı tüm aileler, LÖSEV çatısı altında bulunmanın mutluluğunu paylaşarak tüm bağışçılara teşekkürlerini ve dualarını ilettiler.