‘Kadın: Söyleyeceklerimiz Var’ sergisi açıldı

Berna Ateşoğlu anısına düzenlenen "Kadın; Söyleyeceklerimiz Var" adlı sergisiyle açıldı. Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Dr. S. Haluk Uygur, 10 farklı disiplinden 42 sanatçının hazırladığı serginin, haftanın perşembe ve cuma günleri Altınoran Galeri'de izlenebileceğini belirterek,"Kadın konusunda 42 farklı düşüncenin özel bir konseptle sunulduğu sergi, korona şartlarına uyarak, ancak 18.00- 20.00 saatleri arasında izlenecektir. Kadın hakkında sizlerin de söyleyecekleriniz varsa bekliyoruz" dedi.