Yüreğir’de kreşler cıvıl cıvıl

Yüreğir Belediyesi Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi pandemi tedbirleri kapsamında hizmet vermeye devam ediyor. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede 2 yeni kreş için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi. 'Gülümseme Sizden Eğitime Destek Bizden' sloganı ile açılışı yapılan Yüreğir Belediyesi Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi cıvıl cıvıl. 80 öğrenci kapasitesi ile hizmete açılan kreş ve gündüz bakım evi küresel salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda kapasite sayısını yarıya düşürerek 41 çocuğa hizmet veriyor. Her grupta en fazla 10 çocuk olacak şekilde ayarlanan sınıflar sık sık özenle dezenfekte ediliyor. Her sabah kapılarını 07.30'da nöbetçi öğretmen ile açan Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi girişte, ayrılırken ve gün içinde 4 saatte bir çocukların ateşlerini ölçerek kayıt altına alıyor. Oldukça yoğun başvuru alan kreş için aileler sırada bekliyor. Uzman öğretmenler eşliğinde 36 ay ile 66 ay arası çocuklara hizmet veren Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde 2 kahvaltı bir öğle yemeği olmak üzere günde 3 öğün yemek veriliyor. Kreşlerin çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Okul öncesi eğitim, çocuklarımız için hayati öneme sahiptir. Çalışan ailelerimizin büyük ihtiyaç duyduğu tüm günlü gündüz bakım evi ve kreşimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Oldukça yoğun bir talep var. Biri PTT Evleri, diğeri Kazım Karabekir mahallemizde yeni adliye sarayı yakınına olmak üzere 2 yeni kreşimiz için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.