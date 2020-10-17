Grip aşısı mutlaka yeni tarihli olmalı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Grip virüsü her sene farklılık gösterdiği için, grip aşısı olmadan önce 'Bu senenin aşısı mı' diye sormak lazım. Bu sene virüste çok büyük bir değişiklik olursa, şimdilik onun sinyali yok ama bu sene olacağımız aşı da fayda sağlamayabilir" dedi. Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını henüz kontrol altına alınmazken, vaka sayıları her geçen gün artıyor. Havaların serinlemeye başlamasıyla da grip vakalarında artış bekleniyor. Prof. Dr. Yeşim Taşova da riskli grupların mutlaka grip aşısı olmasını önerdi. Taşova , grip virüsünün her sene değişime uğradığı için aşının da mutlaka yeni tarihli olması gerektiğini belirtti. Grip ve Kovid-19'u birbirinden ayırt etmenin 'PCR' testiyle mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Grip ve Kovid-19'u birbirinden ayırmak, şikayetler açısından imkansızdır. Her ikisinde de öksürük, yaygın baş ve vücut ağrısı vardır. O nedenle bunların ayrımında bulgular olarak değil test olarak ayrılması gerekiyor. O da 'PCR' testiyle mümkün olabiliyor" dedi.



Riskli gruplar mutlaka yaptırmalı

GRİP aşısının riskli gruplara mutlaka yapılması gerektiğini belirten Yeşim Taşova, "Grip ve korona virüs üst üste binerse ağır seyredebilme ihtimali var. Buradaki önemli olan olay ikisi bir araya gelince ve geç tedavi olunursa daha ağır bir tabloyla gitme potansiyelinin olması. O nedenle grip aşısını riskli gruplara mutlaka yapılmasını öneriyoruz" şeklinde konuştu.