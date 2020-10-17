Gaziantep’te ‘Temassız Oyun Şenliği’

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen 'Temassız Oyun Şenliği', Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un telekonferans ile katılımıyla gerçekleştirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Masal Park'ta düzenlenen şenlikte, telekonferans ile katılan Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı. Prof. Dr. Tolga Erdoğan'ın, 4 gün boyunca yaklaşık 630 okul öncesi, sınıf ve beden eğitimi öğretmenine 'Temassız Oyunlar Eğitimi' verdiği belirtildi. Eğitimlerle çocuklarda tanışma, iletişim, dikkat, hareket ve iş birliği gibi edinimlerin gelişmesine yardımcı olabilmenin hedeflendiği kaydedildi. Hiçbir fiziksel temas içermeyen oyunların, eğitmenlerle paylaşıldığı şenlikte ise oyunun gücünden yararlanılarak, çocukların normalleşme dönemine uyum süreçlerini keyifli hale getirmek ve her türlü kaygı ile endişeden sıyrılıp okul yaşamına, arkadaşlarına, öğretmenlerine uyum sağlamaları amaçlanıyor. Eğitimler ve şenliğine çok kıymet verdiklerini dile getiren Bakanı Selçuk, "Böylesi zorlu, sağlık açısında sıkıntılı günlerde, dünyanın bütün ülkelerinde Kovid-19 dolayısıyla yaşanan problemli dönemde, sizlerin bir güneş gibi açacak projelerle uğraşıyor olmanız, bunları hayata geçiriyor olmanız gerçekten çok değerli. Biz böyle bir süreci nasıl yönetelim, konusunda ekip arkadaşlarımızla konuşurken, onların tavsiyeleri sonucu temassız oyun konusunu öne çıkardık" dedi.