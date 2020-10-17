Sarıçam’da sağlık alanları dezenfekte ediliyor

Belediyesi ekipleri, pandemi süreci başladığı andan itibaren İlçe genelinde başlattıkları dezenfekte çalışmalarını her geçen gün arttırarak sürdürüyor. Koronavirüs'e karşı başlatılan üst düzey tedbirler kapsamında ilçedeki kamu kurumlarından sosyal tesislere kadar birçok noktayı ilaçlayan ekipler, halkın yoğun kullandığı yerler öncelikli olmak üzere dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Sarıçam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren Sağlık Kuruluşlarının tamamını dezenfekte etti. Ekiplerce; 41 Eczane, 3 adet 112 Acil Toplanma İstasyonu, 16 adet Sağlık Ocağı, 3 Özel Diş Sağlığı Merkezi ve 1 Özel Hastane dezenfekte edilmiş ve her hafta dezenfeksiyon işlemi devam etmektedir. Başkan Bilal Uludağ, pandemi sürecinde vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve daha temiz bir ortam sunmak için çalışmaya devam edeceklerini aktararak şunları söyledi; "Pandemi sürecinde salgınla mücadele için kurduğumuz