Özge Yavaş: Türkiye ligi’ne odaklandık

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'da takım kaptanı Özge Yavaş, sezona çok iddialı hazırlandıklarını, yeni oyuncularla iyi bir takım oluşturduklarını ifade etti. Avrupa maçlarının yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) nedeniyle ertelendiğini anımsatan Özge, "Avrupa maçları ertelendi. Dolayısıyla şu an odaklandığımız tek nokta Türkiye ligi olacak. Dolayısıyla bu da bizim için bir artı oluyor çünkü önceki senelerde hem hafta sonu Türkiye ligi oynayıp hafta arası Avrupa kupası maçı oynayınca tabii birazcık yorgunluk oluyordu, zorlanıyorduk. Avrupa maçlarının ertelenmesi çok daha iyi oldu çünkü şu an tek hedefimiz sezon sonuna kadar evimizde ve deplasmanda maçları kazanmak ve ligi üst seviyelerde bitirmek"
dedi.