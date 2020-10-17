Özge Yavaş: Türkiye ligi’ne odaklandık

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'da takım kaptanı Özge Yavaş, sezona çok iddialı hazırlandıklarını, yeni oyuncularla iyi bir takım oluşturduklarını ifade etti. Avrupa maçlarının yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) nedeniyle ertelendiğini anımsatan Özge,dedi.