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Tetikoğlu maske mesafe denetiminde

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Tetikoğlu maske mesafe denetiminde
İÇİŞLERİ Bakanlığı Kovid-19 Ek Tedbirleri Genelgesi uyarınca, 81 İl'de eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla, vatandaşları bilinçlendirmek ve salgınla mücadeleyi hep birlikte gerçekleştirmek amacıyla Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu Antakya İlçemizde bulunan Atatürk Caddesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek maske takılmasının önemi konusunda uyarılarda bulunup vatandaşlarımıza maske dağıttı. Ülkemizde koronavirüs vakalarının önüne geçmek ve farkındalık yaratmak amacı ile Atatürk Caddesinde gerçekleşen denetimlerde konuşan Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, " Türk milleti birçok badireler atlattı. Bunu da aşacağını inanıyorum. Çünkü milletimiz necip ve güçlü bir millet. Bu hafta okullarımızı da açtık. Şu anda okullarımızda herhangi bir sorun" dedi
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Tetikoğlu maske mesafe denetiminde
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