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Dereceye girenler ödüllerini aldı

BEKİR COŞKUN
Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Dereceye girenler ödüllerini aldı
MERSIN Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye E-Spor Federasyonu Mersin İl Temsilciliği 2020 yılı faaliyet programında yer alan E-Spor Mersin Pubg Mobile Solo, Zula ve FİFA 20 turnuvaları sona erdi. Dereceye giren sporculara ödülleri Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından verildi. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalarak virüsün yayılmasının engellenmesi adına alınan tedbirler kapsamında yapılan E-Spor Mersin Pubg Mobile Solo, Zula ve FİFA 20 turnuvaları sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
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Dereceye girenler ödüllerini aldı
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