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Başkan Tosyalı’dan ’ye ziyaret

Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
Başkan Tosyalı’dan MHP’ye ziyaret
HATAY'DA İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, bir süre önce yeniden İl Başkanlığına seçilen MHP İl Başkanı Murat Adal'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Hatay İl Başkanı Murat Adal, İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı'ya ziyareti için teşekkür etti. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ise Bir süre önce yapılan olağan genel toplantısı ile yeniden İl Başkanlığına seçilen MHP İl Başkanı Murat Adal'a ziyarette bulunduk. Sayın Adal ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerimizi ileterek çalışmalarında kolaylıklar diledik" dedi. Tosyalı, "Belediyemizin çalışmaları hakkında bilgiler paylaşarak kıymetli hemşerilerimize hizmet noktasında istişarelerde bulunduk" şeklinde konuştu.
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Başkan Tosyalı’dan MHP’ye ziyaret
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