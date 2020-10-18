Çağ Üniversitesi’nden Vali Elban’a ziyaret

ÇAĞ Üniversitesi adına Sosyal Bilimler Enstitüsü Doç. Dr. Murat Koç, bu yıl göreve atanan Adana Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti. Ziyarette ulusal ve uluslararası başarılarıyla bölgemizin gururu olan Çağ Üniversitesi'nin çalışmaları, öğrenci sayıları ve bölümleriyle ilgili bilgiler verdi. Bölgemizin ilk vakıf Üniversitesi olan Çağ Üniversitesi'nde kaliteden taviz verilmediğini belirten Koç, teknolojinin getirdiği tüm imkanlardan yararlanarak uluslararası düzeyde öğrenciler yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Avrupa'da de ilk 100 özel üniversite arasına girmeyi başaran Çağ Üniversitesi'nin hedefinin, globalde ilk 50'ye girmek olduğuna vurgu yaptı.

BİLGİ PAYLAŞILDI

6000'e yakın öğrencinin öğrenim gördüğü Üniversitede bulunan bölgenin ilk Hukuk Fakültesi'nin ulusal başarılarının da aktarıldığı ziyarette, uluslararası akreditasyonlarla eğitim kalitesinin dünya standartlarında olduğu bilgisi paylaşıldı. Optimum düzeydeki teknolojik altyapısı, güvenli kampüs ortamı ve kaliteli eğitim anlayışıyla bölgede, alanında lokomotif görevi üstlenen Üniversitenin, 1000 kişiyi istihdam ederek, bölge ekonomimize sağladığı katkılar da paylaşılan diğer konularından biriydi.