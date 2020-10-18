İki hareketle boğazına cisim kaçan çocuğun hayatını kurtarabilirsiniz

YÜZ yüze eğitime başlayan özellikle ilköğretim çağı çocuklarının okullarda yaşayabileceği kazalarda ilkyardım bilgisi almış olan öğretmen ya da veliler, hayat kurtarabilir. Geçen yıl şırıngalı çikolatanın kapağı boğazına kaçarak ölümüne neden olan 2 öğrenciyi hatırlatan Türk Kızılay'ı Adana İlkyardım Eğitim Merkezi ilkyardım eğitmeni Meltem Küçükgül, çocuklarda en sık soluk borusuna yabancı cisim kaçması sonucu boğulma durumunun yaşandığını belirterek, "Heimlich manevrası yaparak iki harekette hayat kurtarabilirsiniz" dedi. Pandemi nedeniyle uzun zamandır uzaktan eğitim alan anaokulu ile 1'inci sınıflar 21 Eylül'de, ikinci aşamada ilkokul 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler ise 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başladı. Öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşayan özellikle ilköğretim çağı çocukların okullarda yaşayabileceği kazalar da akıllara geldi. Bu noktada veli ve öğretmenlere görev düştüğünü hatırlatan Türk Kızılay'ı Adana İlkyardım Eğitim Merkezi ilkyardım eğitmeni Meltem Küçükgül, yaşanabilen olumsuz durumlar ile buna nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı anlattı.



YÜZDE YÜZÜ KURTARILABİLİR

Gerek okullarda gerekse evlerde en çok karşılaşılan vakanın soluk borusuna yabancı cisim kaçması olduğunu belirten ilkyardım eğitmeni Meltem Küçükgül, çocuğun nefes alamayacağı için tam tıkanma vakalarında boğulma görülebileceğini aktardı.