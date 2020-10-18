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’dan ’a hayırlı destek

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
İTSO’dan Kızılay’a hayırlı destek
HATAY'DA, Türk Kızılay'ı İskenderun Şubesi tarafından İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'na (İTSO) desteklerinden dolayı Plaket verdi. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Türk Kızılay'ı İskenderun Şubesi Başkanı Recep Sivri ve yönetim kurulu üyelerini İTSO üyeleri kapıda karşıladı. Ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getiren İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz "Geçtiğimiz hafta Belen İskenderun Arsuz üçgeninde yaşanan orman yangınlarında canla başla herkes üzerine düşen görevi yerine getirdi. Bir olduğumuz kenetlendiğimiz böylesi acılı bir günde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra Kızılay yetkililerinin sizlerin de canla başla yardıma koşmanız takdire şayandır" dedi.
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İTSO’dan Kızılay’a hayırlı destek
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