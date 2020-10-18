Kamerayı çaldılar kayıttan bulundular

bir caminin tuvalet ve abdest alma bölümündeki tüm muslukları çalan hırsızlar camideki kameralara yakalanınca kameraları da söküp çaldı ama yine de yakalanmaktan kurtulamadı. Şehitkamil ilçesinin Kayaönü Mahallesinde bulunan Hacıpaşaoğlu Camii'ne gece elen 2 kişi şebekeden gelen suyu kapattıktan sonra tuvalet ve abdest alma bölümündeki muslukları teker teker sökerek çaldı. Güvenlik kameralarını fark eden şüpheliler, güvenlik kameralarını da çalarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah gelen görevlilerin hırsızlık olayını fark edip haber verdiği Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, camideki bilgisayar kasasında depolanan kamera görüntülerinden, kamera sökerken yüzleri tam olarak görüntülenen hırsızları tespit edip gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hırsızlık şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.