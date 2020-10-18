Kaymakam korona denetimine çıktı

Kaymakamı Kemal Şahin, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Şahin, Belediye Başkan yardımcısı Hakan Avcı ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman'ın da hazır bulunduğu denetimde, korona virüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden işyerlerini ziyaret ederek önlemleri denetledi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Şahin, sosyal mesafeye ve maske eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.