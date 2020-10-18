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Kız kalesi turizme kazandırılacak

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
Kız kalesi turizme kazandırılacak
KAHRAMANMARAŞ'IN Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçedeki Roma Dönemi'nden kalma Kız Kalesi'ni turizme kazandıracaklarını söyledi. İlçe bağlı Kalealtı Mahallesi'ndeki hâkim bir tepede buluna ve hiçbir kitabesi bulunmadığından Roma Dönemi'nde yapıldığı tahmin edilen Kız Kalesi, 2016'da Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edildi. Şimdi bu tarihi turizme kazandırmak için Elbistan Belediyesi bir çalışma başlattı. Kalealtı Mahallesi'ndeki 600 metre yüksekliğinde olan tepede bulunan Kız Kalesi'yle ilgili bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadığını belirten Gürbüz, "Bu önemli eseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün öncülüğünde restore edip turizme kazandırmak istiyoruz. Kent Müzemiz kısa bir süre içerisinde açılacak" dedi.
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Kız kalesi turizme kazandırılacak
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