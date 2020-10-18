Menopoz yakınmalarına özel öneriler

bir zamanlar kadınlar için neredeyse "kadınlığın hatta hayatın sona ermesi" anlamına geliyordu. Öyle ki, "kadınların ortak kabusu" olarak değerlendirilen bu dönem, "yaşlandıran, kas ve kemikleri eriten, gençliği alıp götüren" bir hastalık gibi görülüyordu. Ancak ortalama yaşam süresinin uzaması, kadın sağlığı konusundaki bilgilerin artması ve toplumsal farkındalık sayesinde kadınların adetten kesildiği menopoz dönemi artık hayatın sağlıklı bir evresi olarak kabul ediliyor. Bu dönemi rahat geçirmek için kadınların menopoz hakkında sağlıklı ve ayrıntılı bilgiye sahip olması gerektiğini vurgulayan Acıbadem Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayfer Pepekal Kükrer, "Ülkemizde kadınların menopoz yaşı 47. Ortalama yaşam süresini göz önüne aldığımızda neredeyse her kadın hayatının yaklaşık 25 yılını bu dönemde geçiriyor. Üstelik kadınlar menopoz dönemini sorunlarla, sıkıntılarla geçirmek zorunda değil. Kadınlar, hormon tedavilerinden yogaya, meditasyondan vitaminlere birçok yöntemden yararlanıyor" dedi.